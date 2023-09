OL - Espoirs : Rayan Cherki dithyrambique envers Thierry Henry

Placé comme meneur de jeu par Thierry Henry, Rayan Cherki a livré 45 minutes solides contre le Danemark. Le joueur de l’OL est déjà sous le charme de son sélectionneur.

Un but, des gestes techniques à faire taper des mains le public de Nancy. Rayan Cherki se savait attendu jeudi avec les Espoirs et il a plutôt apporté des réponses pendant la mi-temps que lui a offert Thierry Henry face au Danemark. Tout n’est pas parfait chez le Lyonnais et il pourrait encore se simplifier la vie, mais comme avec l’OL, Cherki a été le détonateur du jeu des Espoirs en amical. Thierry Henry avait choisi de le mettre dans les meilleures conditions possibles avec un rôle de meneur dans le 4-3-1-2 mis en place face à la sélection scandinave. Avant le match, le sélectionneur avait demandé à Cherki de prendre ses responsabilités et il a plutôt répondu à l’affirmative.

"Il nous apporte toute son expérience"

On a pourtant vu Thierry Henry lui rappeler certaines consignes, notamment dans le replacement défensif, tout en le poussant à bien rester dans l’axe du terrain. Il a applaudi un retour défensif qui intervient certes après une perte de balle du Lyonnais suivi d’une faute, mais la mayonnaise commence à prendre entre les deux hommes. Un rôle paternel comme le fait Laurent Blanc depuis son arrivée. Quand les conseils viennent d’un champion du monde, l’écoute est forcément plus attentive. "C'est une légende du foot français et du foot international, donc c'est un honneur pour nous tous, a déclaré Cherki après le match. Thierry Henry nous apporte toute son expérience et c’est très bénéfique pour nous." Pour l’instant, tout est tout rose chez les Espoirs. Mais ça ne reste qu’un match amical.