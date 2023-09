OL - Équipe de France U19 : six Fenottes appelées en septembre

Pour le premier rendez-vous de la saison des U19 françaises, Philippe Joly a convoqué un groupe de 20 joueuses. Six évoluent à l’OL avec notamment Maéline Mendy et Alice Marques.

Depuis mardi, elles ont pris la direction de Divonne-les-Bains pour le dernier stage de l’OL avant la reprise des compétitions officielles dimanche avec le Trophée des championnes. En attendant de savoir si certaines ont réussi à tirer leur épingle du jeu pour être présentes dans le groupe contre le PSG, Féérine Belhadj, Alice Marques, Wissa Sangaré, Maéline Mendy, Julie Swierot et Liana Joseph se retrouveront quoi qu’il arrive toutes les cinq en équipe de France. Ce vendredi, Philippe Joly a dévoilé sa première liste à la tête des U19 françaises et a décidé de convoquer les six Fenottes, qui ont récemment signé leur premier contrat pro.

Le rassemblement débutera le 17 septembre prochain après la première journée de championnat en D1 féminine contre Le Havre, mais aussi du championnat U19. L’équipe de France disputera deux matchs amicaux durant ce déplacement d’une semaine aux Pays-Bas. Les Bleuettes affronteront d’abord les Bataves le 20 septembre à Uden avant d’affronter deux jours plus tard l’Autriche à Escharen. Après ce rassemblement, les six Lyonnaises retrouveront le quotidien de Décines avec, pour certaines, la préparation de la 2e journée de D1 contre le PSG au Parc des Princes.