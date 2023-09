Après l’Atlético de Madrid et l’OL, Ares lève des fonds pour Chelsea

Ayant aidé John Textor et Eagle Football dans le rachat de l’OL en décembre dernier, Ares continue de se positionner dans le football. La société d’investissement alternatif a "prêté" 500 millions d’euros à Chelsea.

La folie des grandeurs. Depuis qu’il a été racheté par le groupe Clearlake Capital et l’homme d’affaires Todd Boehly en mai 2022, Chelsea dépense sans compter sur le marché des transferts. En un an et demi, le club londonien a injecté plus de deux milliards d’euros dans l’arrivée de joueurs. L’OL en a profité avec la vente de Malo Gusto l’hiver dernier, mais les deux clubs vont bientôt avoir autre chose en commun. En effet, le Financial Times avance que Chelsea a obtenu un nouvel investissement d'environ 500 millions de dollars de la part d'Ares Management, alors que les propriétaires américains de l'équipe de Premier League cherchent des moyens de financer des améliorations coûteuses de son stade et de prendre des participations dans d'autres clubs de football.

400M€ prêté à Textor

Ares qui n’est autre qu’une société d’investissement alternatif est déjà bien représentée dans le football européen. En effet, elle a placé des billes à l’Atlético de Madrid et plus récemment du côté de l’OL. Pas directement, mais en finançant une partie du rachat du club avec un prêt fait à John Textor et Eagle Football. Une "aide" qui a d’ailleurs permis à Mark Affolter de siéger au conseil d’administration de la structure multiclubs en compagnie notamment de Michele Kang. En septembre dernier, Ares a déclaré avoir levé 3,7 milliards de dollars pour investir dans des ligues et des équipes sportives, ainsi que dans des sociétés de médias et de divertissement.