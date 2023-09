Brest - OL : avant-match, horaire et diffusion TV

Johann Lepenant lors d’OL – Brest (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le sixième match de Ligue 1 de l'OL face à Brest.

L'avant-match

"C'est un nouveau départ." Voici les termes employés par Clinton Mata après la rencontre face au Havre (0-0) la semaine dernière. En récoltant leur deuxième point de la saison face au club normand, l'OL occupe désormais la 16ᵉ place du classement, devant Clermont (17ᵉ) et Lens (18ᵉ). Emmenés par leur nouveau coach Fabio Grosso, les partenaires d'Alexandre Lacazette se déplacent du côté de la Bretagne pour y défier Brest ce samedi. Les Rhodaniens disputent leur 6ᵉ match en Ligue 1.

Pour cette affiche contre le Stade Brestois, le nouvel entraîneur de l'OL peut compter sur un groupe quasi au complet. Seul Dejan Lovren est absent pour cause de blessure. Grosso a de son côté choisi de laisser à Lyon les jeunes Mamadou Sarr, Mohamed El Arouch et Achraf Laaziri, accompagnés du plus expérimenté Henrique. En terres bretonnes, l'objectif est simple. Commencer de la meilleure des façons cette nouvelle ère, en rapportant les trois points.

À quelle heure se joue Brest - OL ?

Cette affiche entre les deux clubs aura lieu à 21 heures. La rencontre se dispute au stade Francis-Le Blé. L'arbitre de cette rencontre sera Mr Léonard.

Sur quelle chaîne voir Brest - OL ?

Le match sera retransmis sur Canal+ Sport 360. Les commentaires seront assurés par Paul Tchoukriel et Jocelyn Gourvennec. Oliver Tallaron sera lui en bord de terrain.