OL - Bleues : Bacha n’en revient pas de son but

Alignée sur le côté gauche de l’attaque au coup d’envoi, Selma Bacha se plait dans cette position. Vendredi, elle a inscrit son deuxième but en équipe de France.

Quand elle marque avec les Bleues, elle ne fait pas les choses à moitié. Vendredi soir contre le Portugal (2-0), Selma Bacha a inscrit le deuxième but de sa carrière en équipe de France. Le premier avait été inscrit il y a déjà quelque temps, mais avait déjà marqué les esprits. Vendredi, les supporters venus s’installer dans les travées du Hainaut se sont levés d’un seul homme pour célébrer le but de la joueuse de l’OL.

Une frappe lointaine et croisée qui n’a laissé aucune chance à Patricia Morais, pourtant à son avantage depuis le début du match. Une réalisation magnifique pour venir sceller la victoire des Bleues pour cette première en Ligue des Nations. "Sur un plan personnel, je n'aime pas trop parler de moi, je suis fière de ma prestation, c'est toujours une fierté de marquer pour son pays. Ça vient finaliser le match que j'étais en train de faire. Je suis très contente, a-t-elle déclaré après le match dans des propos rapportés par L’Équipe. Le coach a dit de persévérer, continuer, cadrer. J'ai pris ma chance, j'en suis fière, c'est incroyable de marquer un but comme ça avec les spectateurs qui ont été incroyables. On a encore montré une belle image."

À 22 ans et après avoir tout gagné avec l’OL, Selma Bacha souhaite s’imposer définitivement sur la scène internationale. Sous les ordres d’Hervé Renard, la Lyonnaise évolue un cran un peu plus haut avec Sakina Karchaoui comme latérale. Ce n’est pas forcément pour déplaire à l’ancienne du FC Gerland, toujours aussi active sur le côté gauche. "Quand on est sur le terrain, on se fait bouger, j'ai la gnaque, je n'aime pas voir mes coéquipières se faire bouger. J'ai un peu de la folie parfois, mais de la bonne folie, il faut que je me canalise." C'est pourtant cette part de folie qui en font une joueuse aussi attachante que talentueuse.