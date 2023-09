Les joueurs de l’OL de retour à l’entraînement dès dimanche

Quelques heures après la fin du match contre Brest et le retour à Lyon, les joueurs de l’OL seront de nouveau sur le pont. Une séance d’entraînement est programmée dimanche en fin de matinée.

En attendant de voir ce qu’il se passera sur le terrain à partir de 21h ce samedi, la rupture entre Laurent Blanc et Fabio Grosso est déjà visible au niveau de la préparation. L'entraîneur italien l’a affirmé dès sa première prise de parole lundi en conférence de presse, il n’est "pas friand du repos". Si les joueurs de l’OL pouvaient douter des paroles de leur nouvel entraîneur, ils ont vite été mis au parfum en découvrant le planning d’entraînement de la semaine. Un retour lundi en fin d’après-midi plutôt que mardi, une double séance mercredi et un rendez-vous mardi, jeudi et vendredi matin. Seulement, ce n’est pas la tenue du match contre Brest ce samedi qui a mis fin à ce programme.

Un planning qui contraste avec Blanc

En bon coach italien, Fabio Grosso semble vouloir insister sur le travail collectif et de jour de repos, il n’en a pas été question. Après le retour de la mise au vert vendredi, les Lyonnais vont de nouveau être sur le pont dès dimanche. De retour à Lyon dans la nuit, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont rendez-vous au centre d’entraînement en fin de matinée. Ce ne sera certainement pas pour une séance poussée, mais plus de décrassage pour les titulaires de ce samedi, néanmoins cela marque malgré tout un vrai changement. Reste à savoir combien de temps cette révolution va être acceptée.