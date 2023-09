La déception de Rayan Cherki lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pour son premier match à la tête de l’OL, Fabio Grosso ne va pas tout révolutionner tactiquement. L’Italien devrait continuer en 4-3-3 à Brest, mais avec deux vrais ailiers que sont Diego Moreira et Ernest Nuamah. Pas de Rayan Cherki donc.

Avec 26 joueurs disponibles à l’entraînement, Fabio Grosso a forcément dû faire des choix pour le déplacement à Brest ce samedi (21h). Les jeunes Mamadou Sarr, Mohamed El Arouch et Achraf Laaziri sont restés sur le carreau, accompagné du plus expérimenté Henrique. Des premières décisions qui, pour le moment, n’entraînent pas forcément de l’indignation chez les supporters, mais c’est bien sur le terrain que sont attendus les premiers actes de coaching de Grosso. Ce dernier a prévenu, il ne "va pas changer pour dire de changer" et l’OL sera plutôt dans une certaine continuité dans le Finistère. Adepte du 4-3-3, l’Italien va poursuivre dans cette direction pour redresser la barre lyonnaise.

Alvero en sentinelle ?

Seulement, cette tactique "à la lyonnaise" devrait s’accompagner de quelques choix, ou du moins d’un premier gros choix d’après L’Équipe. À la recherche de mouvements et de joueurs capable de prendre les espaces, Fabio Grosso aurait travaillé un dispositif sans Rayan Cherki durant la semaine. Le meneur sera-t-il la première victime de la fin des statuts avec l’Italien ? Cela ne veut pas forcément dire que c’est une punition, mais pour ses débuts, Grosso souhaite mettre le "meilleur onze possible et pas les onze meilleurs joueurs" sur le terrain.

Dans ce 4-3-3, Cherki pourrait donc être remplacé par Diego Moreira qui avait amené de la percussion balle au pied dimanche dernier lors de sa première entrée contre Le Havre. Si défensivement, rien ne devrait changer malgré le retour de Duje Caleta-Car, au milieu, Skelly Alvero serait en passe de connaitre sa première titularisation avec l’OL comme sentinelle.

La composition probable de l’OL : Lopes - Kumbedi, Mata, Diomandé, Tagliafico - Caqueret, Alvero, Tolisso - Moreira, Lacazette, Nuamah