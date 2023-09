En faisant leurs débuts avec l’OL dimanche contre Le Havre, Paul Akouokou et Diego Moreira ont inscrit leur nom dans l’histoire du club. Ils sont devenus les 577e et 578e joueurs à porter au moins une fois le maillot lyonnais.

L’un était titulaire, l’autre a dû patienter jusqu’à un quart d’heure de la fin. Pourtant, l’issue a été la même pour Paul Akouokou et Diego Moreira dimanche face au Havre (0-0). A l’occasion de cette rencontre de la 5e journée de Ligue 1, les deux dernières recrues du mercato estival ont fait leurs débuts avec l’OL, deux semaines après leur arrivée. Avec la trêve internationale, cette première s’est faite désirer mais au Parc OL, le milieu ivoirien et l’ailier portugais, tous deux francophones, sont devenus le 577 puis le 578e joueur à porter les couleurs lyonnaises lors d’un match officiel. Ils succèdent dans ce classement à Ernest Nuamah et Mama Baldé qui avaient fait leurs débuts contre le PSG, le 3 septembre dernier.

En attendant de jouer d’autres minutes dans cette saison et très certainement dès le déplacement à Brest, Akouokou et Moreira ont rejoint une longue liste (30) de joueurs s’étant arrêtés à une rencontre avec l’OL. C’est notamment le cas d’anciens de l'Académie comme Enzo Réale, Sébastien Faure ou encore Roland Viera. Avec Mamadou Sarr lui aussi bloqué à un match pour le moment, quelque chose nous dit que les deux recrues estivales ne s’arrêteront pas à ce total.