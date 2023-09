OL : Diego Moreira adore "provoquer et prendre des risques"

Dernière recrue du mercato estival, Diego Moreira a fait ses premiers pas à l’OL jeudi. L’ailier portugais (19 ans) souhaite apporter de la verticalité au jeu lyonnais.

Il a signé depuis deux semaines à l’OL, mais n’a fait son apparition à Décines que jeudi. Dernière recrue de l’été, Diego Moreira n’avait pas encore eu le temps de faire la connaissance de ses nouveaux coéquipiers. Entre un transfert dans les dernières minutes du mercato le 1er septembre et un départ en sélection le 4, l’Espoir portugais n’a fait son apparition à l’entraînement de l’OL que jeudi.

Dans l’environnement lyonnais depuis 48h, Moreira voit le club lyonnais comme une étape dans son apprentissage du haut niveau, lui qui débarque en prêt de Chelsea. "J’ai signé à Chelsea et me voilà à en prêt à l’OL. C’est un grand club, avec de très grands joueurs qui sont passés par là, a-t-il confié sur la chaîne du club. Ça s’est fait sur le gong, mais je savais que le club avait un intérêt pour moi donc la décision a été facile."

"Je n'ai pas peur du un contre un"

Ayant eu des échos positifs de la part de Malo Gusto, le jeune ailier (19 ans) souhaite désormais s’intégrer le plus rapidement possible dans l’effectif de l’OL et peut avoir une carte à jouer avec l’arrivée d’un nouveau coach. Francophone, lui qui est né à Liège, Diego Moreira souhaite se démarquer avec un profil dans la percussion. Dans le 4-3-3 généralement utilisé par Fabio Grosso, il pourrait avoir son mot à dire avec Ernest Nuamah, deux joueurs qui aiment provoquer balle au pied. "J’ai un jeu assez vertical. J’adore le un contre un, je n’ai pas peur, j’adore ça. Même si le ballon ne passe pas la première fois, je suis sûr que ce sera le cas sur le ballon suivant." Il n’y a à présent plus qu’à le voir sur le terrain.