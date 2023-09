OL - Bleues : Renard explique le retour de Mbock en sélection

Malgré un quart d’heure de jeu contre le PSG lors du Trophée des championnes, Griedge Mbock a été rappelée en équipe de France, un an après. Hervé Renard assure qu’il ne prendra pas de risques avec la défenseuse de l’OL.

Au moment de voir son nom apparaitre, elle a dû avoir le grand sourire qui la caractérise tant sur son visage. Après plus d’un an d’absence et sa grave blessure à la jambe, Griedge Mbock va faire son retour en équipe de France féminine lors du rassemblement de septembre. Ce vendredi, Hervé Renard l’a en effet retenue dans la liste des Bleues pour les deux matchs de Ligue des Nations contre le Portugal et l’Autriche.

Après son retour en compétition officielle avec l’OL lors du Trophée des champions dimanche dernier, c’est donc une nouvelle bonne nouvelle pour la défenseuse qui retrouve la D1 féminine ce vendredi (21h) contre Le Havre. "C'était une joueuse cadre, elle le reste bien qu'elle revienne et qu'on lui laisse le temps de revenir à son meilleur niveau, a déclaré Hervé Renard lors de sa conférence de presse. J'attends d'elle qu'elle revienne comme centrale. C'est très bien qu'elle soit là."

"On a vu avec l'OL la marche à suivre"

En retrouvant les Bleues, Mbock va définitivement tourner la page de cette dernière année de souffrance et se projeter sur l’avenir. Néanmoins, avec seulement une vingtaine de minutes dans les jambes contre le PSG et en attendant celles de ce vendredi soir, la joueuse de 28 ans va être ménagée par le staff français comme cela a été décidé avec l’OL.

Griedge Mbock ne va pas jouer deux fois 90 minutes pendant le rassemblement, c’est une certitude. Mais cette simple présence prouve que le sélectionneur compte sur la Lyonnaise malgré ses pépins physiques. "C'est un grand plaisir pour moi de la revoir en sélection. J'ai suivi son évolution, j'ai communiqué avec elle et l'OL sur la marche à suivre. Elle n'est pas encore capable de jouer un match entier. Il va falloir être prudent, mais il est important qu'elle soit avec nous."