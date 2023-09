Ce vendredi, l’OL Féminin remet son titre en jeu en D1 féminine. Sur la pelouse du Havre, les Lyonnaises lancent un championnat qui a connu une révolution avec l’instauration des play-offs.

C’est le grand jour pour les féminines. Après une mise en bouche exquise lors du Trophée des championnes dimanche dernier contre le PSG, l’OL attaque désormais les choses sérieuses avec le plat de résistance ce vendredi (21h). Comme dans tout festin, il ne sert à rien d’aller vite, mais plutôt de tenir sur la durée. Une fois n’est pas coutume, les Fenottes vont remettre leur couronne en jeu sur la pelouse du Havre pour la 1re journée de D1 féminine. Après un premier titre au sprint cette saison à Troyes, les joueuses de Sonia Bompastor se lancent dans un marathon de plusieurs mois pour décrocher un 16e titre de championnes, le troisième de suite.

Comme chaque année, le PSG sera le principal concurrent avec un premier duel dès le 1er octobre sur la pelouse du Parc des Princes. "Le PSG a toujours été une grosse concurrence et ça ne va pas changer cette année, a confirmé Melchie Dumornay lors du stage à Divonne-les-Bains. Mais on doit rester sur notre projet de jeu, le projet de l’équipe." Une partie de la saison va donc se jouer dès la 2e journée du championnat ? Et non, et c’est là toute la subtilité de ce nouvel exercice 2023-2024. Le champion ne sera pas désigné au terme des 22 journées de championnat, mais après des play-offs.

Un système pour attirer les diffuseurs

Ce changement a été décidé en fin de saison dernière au moment de la renégociation des droits TV de la D1 féminine. Dans leur volonté de promouvoir le football féminin français et d’attirer les diffuseurs, Philippe Diallo, président de la FFF, tout comme Jean-Michel Aulas ont donc fait le choix d’instaurer ce système à suspense. L’intérêt principal de cette mini-révolution dans le paysage français. Ce nouveau format est loin de faire l’unanimité chez les gros comme le PSG et l’OL, à l’image de Sonia Bompastor.

"Je n’y suis pas forcément favorable, mais pour avoir eu des informations, c’était aussi le moyen d’attirer les diffuseurs, d’avoir plus d’intérêts et de moyens, nous avait confié la coach il y a quelques jours. Sur le plan sportif, ma pensée est de dire qu’un champion est désigné sur la régularité d’une saison. La formule est là, je l’ai connue en tant que joueuse aux États-Unis et à mes débuts à la Roche-sur-Yon. Certaines joueuses connaissent aussi cette formule donc on va s’adapter."

À l’heure où l’OL devient de plus en plus américain avec les arrivées de John Textor et Michele Kang, ce système "à l’américaine" n’a pas encore trouvé de caisse de résonance chez les cadors français. Il faut dire qu’avec ce système, les forces se retrouvent nivelées même si la saison régulière va encore perdre encore en intérêt. L’OL aura beau finir premier avec 10 points d’avance, il se retrouvera sur le même pied d’égalité que le quatrième, qui aura donc des chances d’être champion. "Ça va être encore plus dur cette année avec les play-offs qui arrivent. Donc ça va être encore plus rude, poursuit Dumornay. Tout le monde va avoir une chance de jouer la Ligue des champions et de remporter le titre. Il va encore moins falloir se relâcher."

Quel intérêt pour la saison régulière du coup ?

Ne pas se relâcher, mais aussi bien gérer les physiques. Quand un titre se gagnait sur la régularité depuis toutes ces années, la D1 féminine va aujourd’hui rendre son verdict sur un semblant de loterie à partir du printemps. Et avec des saisons à rallonge, chaque pépin physique aura son importance au moment du sprint final. C’était déjà le cas dans le duel à distance OL - PSG mais désormais deux autres formations se grefferont à la bataille.

"Pour moi, un champion se juge sur la longévité du championnat sur toute la saison. C’est là aussi où par moment, dans l’ancienne formule, on pouvait faire face à des blessures et d’être capable de faire le dos rond, en étant capable de s’imposer dans les matchs décisifs. Là, vous pouvez avoir une équipe qui a dominé toute la saison et à l’instant T avoir des blessures ou une méforme et donc se faire punir. Mais c’est la formule choisie, on va s’adapter à ça."

Avec un effectif pléthorique pour ce début de saison, Sonia Bompastor va devoir faire des choix. Elle espère surtout pouvoir connaitre pareille situation en mai prochain, face aux antécédents lyonnais en matière de blessure…