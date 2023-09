Griedge Mbock lors de France – Grèce, avant sa sortie sur blessure (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Le sélectionneur de l'équipe de France féminine Hervé Renard a dévoilé la liste des 25 joueuses retenues dans le cadre de la prochaine trêve internationale. Parmi elles, 7 Lyonnaises y figurent dont Griedge Mbock.

Griedge Mbock fait son grand retour avec l'équipe de France. Rappelée pour la première fois depuis septembre 2022, la défenseure centrale de l'OL fait partie des 25 Tricolores convoquées pour le prochain rassemblement à Clairefontaine. Mais, elle n'est pas seule. En effet, six autres joueuses rhodaniennes viennent accompagner les autres membres du groupe durant cette trêve internationale (Bacha, W. Renard, Majri, Becho, Diani et Le Sommer). Les Françaises se retrouvent après une élimination en quart de finale de la dernière Coupe du monde disputée cet été en Australie et Nouvelle-Zélande.

Deux rencontres pour la Ligue des Nations

Pour cette rentrée, Hervé Renard et son staff prépareront le groupe des Bleues aux deux affiches qui les attendent en cette fin du mois de septembre. Les partenaires d'Amandine Henry (ex-OL) joueront deux matchs de Ligue des Nations. Un premier affrontement aura lieu le vendredi 22 (21h10) face au Portugal au stade du Hainaut, à Valenciennes. Puis, une seconde confrontation se déroulera le mardi 26 (18h30) contre l'Autriche au stade Franz-Horr, à Vienne (Autriche).