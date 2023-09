Après deux semaines de trêve, l’OL retrouve la Ligue dimanche (20h45) contre Le Havre avec un staff intérimaire. Conscients de ce qui se trame en coulisses, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette essayent de faire fi de cette situation.

Il va falloir patienter encore quelques jours pour que l’OL débusque officiellement son nouvel entraîneur. Tous les voyants vont en direction de Fabio Grosso mais tant que rien n’est signé, personne n’est à l’abri d’une mauvaise surprise. Ça ne semble pas être le scénario de cette histoire avec l’entraîneur italien mais dimanche, ce sera bien Jean-François Vulliez qui occupera ce rôle d’entraîneur principal de l’OL, prenant la suite de Laurent Blanc. Après deux semaines de trêve dont une première assez cocasse avec le Cévenol toujours à la tête de l’équipe alors que son sort était jeté, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette retrouvent le championnat avec ce staff intérimaire.

La semaine d’entraînement n’a pas forcément bouleversé les habitudes décinoises avec trois coachs déjà dans l’environnement mais une réaction est forcément attendue dimanche. "Ça fait partie du métier de footballeur. On sait à tout moment que le coach peut être remplacé, a réagi le capitaine ce vendredi en conférence de presse. En attendant un nouveau coach, il a souvent un staff intérimaire qui prend place. Ça s'est bien passé cette semaine avec les coachs intérimaires, c'était une autre manière de travailler. On est revenus avec une mentalité différente."

"Il y a des discussions dans le vestiaire forcément"

Entre les guerres internes, les résultats sportifs en berne et tout ce qui s’est tramé autour de la situation de Laurent Blanc, les dernières semaines n’ont pas été de tout repos à l’OL. Et ce ne sont pas les dernières informations avec l’arrivée prochaine de Fabio Grosso qui ont fait retomber le soufflé. Pourtant, Lacazette assure n’être au courant de rien et suit plutôt ce qu'il se dit à travers les médias. "Vous allez l’air d’en savoir plus que nous (sourires). Déjà de votre côté (les journalistes), il y a déjà eu pas mal de discussions. On lit ce qu’il y a sur les réseaux, dans la presse. On en discute, on attend que ce soit officiel. C’est un peu compliqué d’avoir une protection avec les réseaux mais après, c'est surtout le vestiaire notre protection. On essaye de garder au mieux ce qui se passe à l’intérieur du club même si ce n’est pas toujours facile."