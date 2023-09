En charge du groupe professionnel depuis mardi, Jean-François Vulliez va vivre sa première comme coach principal dimanche (20h45). Néanmoins, l’ancien directeur de l’OL Académie ne voit pas plus et vit au jour le jour.

C’est un homme souriant qui s’est présenté vendredi en conférence de presse. Pour sa première médiatique en qualité de coach de l’OL, Jean-François Vulliez s’est essayé à l’exercice, un "bon entraînement pour mon BEPF que les instructeurs pourront décortiquer". Ancien adjoint de Laurent Blanc, le Haut-Savoyard lui a succédé dès lundi et dirige depuis les entraînements du groupe professionnel avec en ligne de mire la réception du Havre dimanche (20h45) au Parc OL.

Ce match de la 5e journée de Ligue 1 sera sa première comme coach principal, mais très certainement sa dernière, même s’il a voulu noyer le poisson dans ce jeu de communication du haut niveau qu’il découvre. "Je ne sais pas si c’est le dernier ou alors, vous avez plus d’informations que moi (sourires). En tout cas, on est un staff en transition, a-t-il confirmé. Les choses sont claires avec la direction. On sait qu’un staff arrivera prochainement, une semaine, dix jours, un mois, je ne sais pas. Mais il y en aura un nouveau. On prépare ce match depuis lundi. On vit ce match comme un match de Coupe, si je dois prendre une métaphore, pour nous le staff."

"On ne voit pas plus loin que dimanche 23h"

Au club depuis maintenant plus de dix ans, Jean-François Vulliez ne vient pas en pompier de service. Il est simplement là pour assurer la transition, au même titre que Jérémie Bréchet et Sonny Anderson. S’il préfère faire comme si de rien n’était tant que tout n’est pas encore signé, le trio intérimaire sait que cette mise en lumière n’est que temporaire avec l’arrivée prochaine de Fabio Grosso. Une situation qui n’a pas forcément d’impact sur la mission de Vulliez et son staff. "On ne voit pas plus loin que 23h dimanche et on verra après. On est focalisé au jour le jour. L’importance ce n’est pas la durée mais la qualité du temps qu’on passe ensemble. On est dans une zone de passage."

Avant de rendre son tablier, Jean-François Vulliez aimerait avant tout mettre en place les fondations du renouveau lyonnais. Avec un succès contre Le Havre dimanche.