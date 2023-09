Pour la cérémonie des trophées The Best de la FIFA, trois joueuses de l’OL sont nommées. Kadidiatou Diani et Lindsey Horan concourent pour le titre de meilleure joueuse de l’année tandis que Christiane Endler est en lice pour celle des gardiennes.

En février dernier, elle avait posé fièrement avec son trophée aux côtés de Wendie Renard. Avec sa capitaine, Christiane Endler avait été élue dans le onze type de l’année de la FIFA, bien qu’elle n’ait pas remporté le titre de meilleure gardienne FIFA dans le même temps. Réussira-t-elle à accrocher une deuxième fois son nom au palmarès après son sacre individuel en 2021 ? Réponse dans les prochains mois, mais Endler fait de nouveau partie des gardiennes sélectionnées pour le titre de meilleur dernier rempart pour les trophées The Best de la FIFA. La Chilienne n’est pas la seule joueuse de l’OL à être en course pour une récompense individuelle, Kadidiatou Diani, déjà nommée pour le Ballon d'Or, et Lindsey Horan étant également de la partie.

La Coupe du monde va compter dans les votes

Les deux Fenottes font partie des seize joueuses nommées pour le titre de joueuse de l’année FIFA. Néanmoins, les chances de voir Diani ou Horan remporter ce titre sont faibles, voire nulles. En cette saison de Coupe du monde, la compétition internationale va forcément prendre le dessus sur le reste et avec des éliminations en quarts et huitièmes de finale, Kadidiatou Diani et Lindsey Horan ne sont clairement pas en position de force pour cette année. Le rendez-vous est pris dans un an ?