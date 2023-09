Ligue 1 : l'OL réussit à domicile face aux promus

Alexandre Laczette et Rayan Cherki avant OL – Clermont en janvier 2023 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avant la réception du Havre ce dimanche (20h45), l'OL a l'habitude de ne pas perdre contre les promus en Ligue 1.

Et si c'était le bon moment pour l'OL de lancer sa saison ? Après une première trêve internationale, les coéquipiers de Corentin Tolisso repartent à l'assaut du championnat. Ils accueillent Le Havre, équipe promue après son titre de champion de France de Ligue 2 à l'issue de l'exercice précédent. Le match se dispute ce dimanche (20h45) sur la pelouse du Parc OL.

Bons derniers au classement (18ᵉ), les Lyonnais ont l'opportunité de se rassurer un petit peu avec la venue du club normand. En effet, l'Olympique lyonnais n'a perdu aucune de ses 18 dernières réceptions d'un club venant de l'échelon inférieur (15 succès, 3 nuls). Son dernier revers sur ses terres face à une formation de ce type remonte à décembre 2015, contre Angers (0-2).

Gagner avant de se projeter sur les prochaines échéances

L'occasion est donc parfaite pour les Rhodaniens, en cruel manque de confiance depuis le début de la saison. Défaits à trois reprises sur les quatre premiers matchs, les Gones ne comptent qu'une seule unité au compteur. Alors que Laurent Blanc a quitté son poste d'entraîneur, c'est le trio Vulliez - Bréchet - Anderson qui sera aux commandes de cette partie comptant pour la 5ᵉ journée.

Il faudra toutefois se méfier des Havrais. Les partenaires de Mathieu Gorgelin (ex-OL) n'ont pas connu la défaite lors de leurs 5 derniers déplacements au sein de l'élite française (1 succès et 4 partage de points) même depuis 2008-2009, le HAC n'avait plus goûté à l'élite avant cette saison. Par ailleurs, ils occupent à l'heure actuelle la 10e place avec 5 points. Qu'importe, l'OL doit l'emporter ce dimanche avant de se déplacer du côté de Brest (samedi 23 septembre, 21h) et Reims (dimanche 1er octobre, 13h) pour les deux prochaines affiches de L1.