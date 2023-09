Comme sur l’ensemble des terrains de Ligue 1 et Ligue 2, le match OL - Le Havre sera précédé d’une minute de recueillement dimanche (20h45), en hommage aux victimes du séisme au Maroc.

Le bilan humain est lourd, deux jours après le terrible séisme qui a touché le Maroc. Un peu plus de 48h après, plus de 2000 personnes ont péri suite à ce phénomène naturel et plus de 2400 sont blessées. Pendant que les investigations continuent afin de retrouver de possibles survivants, la Ligue de Football Professionnel a décidé de rendre hommage aux victimes lors de la reprise de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ce week-end. Tous les coups d’envoi des matchs de la 5e journée de L1 et de la 6e de L2 seront précédés d’une minute de recueillement. Lors du Trophée des championnes dimanche (2-0), l'OL et le PSG ont également suivi cette prérogative avant le coup d'envoi.

Programmée dimanche soir (20h45) au Parc OL, la rencontre entre l’OL et Le Havre n’échappera pas à la règle. Après deux semaines de coupures, les joueurs de Laurent Blanc, si ce dernier est toujours là dans quelques jours, vont retrouver l’enceinte de Décines. Ils l’avaient quittée le 3 septembre dernier sur une lourde défaite contre le PSG (1-4) et une scène plutôt surréaliste avec un discours du capo du Kop Virage Nord à l’attention des Lyonnais.