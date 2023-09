À la recherche d’un nouvel entraîneur, John Textor doit d’abord se séparer de Laurent Blanc. La sentence aurait déjà été dictée à l'entraîneur français, en attendant l'officialisation.

Les heures de Laurent Blanc sont comptées depuis une semaine, mais chaque minute qui passe le rapproche un peu plus de la sortie. John Textor aimerait avoir son nouveau coach avant la rencontre contre Le Havre, dimanche (20h45), et le propriétaire américain devrait enfin passer la seconde dans ce dossier. Non pas pour annoncer le nouvel entraîneur, même s’il semblerait que la piste Gennaro Gattuso prenne de plus en plus d’ampleur, mais bien pour se séparer de Laurent Blanc. D’après les informations de L’Équipe, l’entraîneur français ne devrait pas apparaitre mardi sur l’un des terrains du centre de Décines pour la reprise de l'entraînement. Blanc aurait été mis à pied pour "insuffisance de résultats" selon les termes utilisés par nos confrères.

Vulliez et Bréchet au sifflet ce mardi à l'entraînement ?

Dans l’attente de trouver un successeur à Blanc, l’OL va donc bricoler, au moins mardi. Sans le Cévenol, l’entrainement du jour devrait être confié à Jean-François Vulliez, qui avait remplacé au pied levé Claudio Caçapa comme adjoint dans le staff de Blanc, et sera épaulé par Jérémie Bréchet, entraîneur des U19 lyonnais. Ils ne seront pas seuls puisque Sonny Anderson, nommé conseiller il y a quelques mois, devrait lui aussi faire son retour sur les terrains pour cette séance, lui qui avait été adjoint en charge des attaquants à l’OL entre 2006 et 2011.