Textor, Mendes, coach idéal pour l’OL ? Votre avis nous intéresse

Ce lundi (18h), un nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones" sera disponible. L’équipe de TKYDG reviendra avant tout sur la question de qui succédera à Laurent Blanc et l’impact de ce dossier qui traîne en longueur.

Il y a beau y avoir la trêve internationale actuellement, ce n’est pourtant pas le calme plat à l’OL. Il faut dire que la défaite (1-4) contre le PSG le 3 septembre dernier a eu pour incidence de remettre en question l’avenir proche de Laurent Blanc. Depuis une semaine, les jours de l’entraîneur français semblent compter, mais une décision se fait toujours attendre. John Textor voulait dans un premier temps prendre son temps, mais se heurte surtout à plusieurs refus (Gallardo, Thiago Motta, Potter). Toujours dans l’attente de la réponse d’Oliver Glasner, le propriétaire de l’OL a activé d’autres pistes comme Habib Beye et Gennaro Gattuso. D’après vous, quel serait le profil idéal pour prendre la succession de Blanc ?

Jorge Mendes, agents… : attention danger !

Avec la piste de l’ancien milieu italien, se pose une fois de plus la question de l’influence récente de Jorge Mendes à l’OL. Après les épisodes Barcola et Diego Moreira, voilà que l’agent portugais a tenté de placer Julen Lopetegui et Gattuso sur le banc lyonnais. Une influence néfaste pour le club ? C’est une des questions qui seront posées ce lundi soir sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" avec comme invité Mathieu Salamand, ancien joueur passé par l’Académie et qui évolue désormais avec l’OL Futsal. Un focus sera d’ailleurs fait sur cette catégorie avec la reprise du championnat de Régional samedi contre Condrieu.

