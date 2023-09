OL - PSG (2-0) : chez les Fenottes, l’appétit vient en gagnant

Dimanche soir, l’OL féminin a pris le meilleur sur le PSG lors du Trophée des championnes (2-0). Un premier titre qui doit en appeler d’autres chez les Fenottes cette saison.

Dans le marasme sportif de l’OL, il y a bien une équipe qui gagne. En attendant de voir les joueurs de Laurent Blanc redresser la barre, Sonia Bompastor et ses joueuses continuent, elles, leur moisson annuelle. Dimanche soir, dans l’intimité de Troyes, les Fenottes ont une nouvelle fois pris un ascendant psychologique sur le PSG. Vainqueures 2-0, les Lyonnaises ont soulevé leur troisième Trophée des championnes consécutif et restent invaincues dans la compétition. Sous les yeux de Michele Kang et de Jean-Michel Aulas, les coéquipières de Wendie Renard viennent donc d’ajouter un 37e titre dans l’armoire à trophées de la section féminine de l’OL.

Peut-être pas le plus renommé de tous mais le Trophée des championnes lance parfaitement ce nouvel exercice 2023-2024 pour Sonia Bompastor. "On démarre notre saison officiellement avec un titre face au Paris Saint-Germain. Contentes d'avoir atteint notre objectif avec ce premier trophée. On est un club ambitieux avec beaucoup d'ambitions. C'est toujours bien pour débuter la saison."

Objectif quadruplé cette saison

À Divonne-les-Bains, l’entraîneure lyonnaise ne s’était pas cachée au moment de fixer les objectifs de la saison. En poste depuis deux ans, Bompastor veut réaliser le Grand Chelem avec les quatre titres potentiels à gagner. En recrutant Melchie Dumornay et Kadidiatou Diani durant l’été, l’OL a envoyé un message. Il y a beau y avoir des blessures comme celle de Delphine Cascarino, les Fenottes n’ont jamais semblé si armées pour parvenir à cet objectif du quadruplé.

La saison est encore longue, tout comme les dents des Lyonnaises, toujours avides de titres et de trophées malgré les années qui passent. "Ça fait plaisir de bien commencer la saison avec un trophée. C’était important de gagner ce (dimanche) soir parce qu’un trophée quand on est à Lyon, il faut le gagner, a rappelé Eugénie Le Sommer dimanche à Troyes. (…) On voulait d’abord gagner ce match, car c’était le premier objectif de la saison, la Ligue des champions, ce n’est pas tout de suite, c’est au mois de novembre, donc on a encore le temps d’y penser, mais bien sûr qu’on veut reconquérir ce titre."

Premier titre lyonnais pour Diani, Dumornay et Benkarth

Dimanche, les anciennes, à l’image de l’attaquante des Bleues auteure d’une passe décisive et d’un but, ont fait le travail et montrer le chemin aux petites nouvelles. L’art de la gagne est dans l’ADN lyonnais et les recrues se sont déjà mises au diapason. Il n’y a qu’à voir le sourire de Kadidiatou Diani au coup de sifflet final pour comprendre que le choix de venir à l’OL était guidé par cette soif de victoire. À Troyes, l’ancienne Parisienne, Laura Benkarth et Melchie Dumornay ont remporté leur premier titre avec les Fenottes. Le premier d’une longue lignée. "C'est une très belle manière de commencer la saison par un trophée. Je suis très contente de mon équipe et de ce que l'on a pu faire ce soir, s’est félicitée Dumornay buteuse pour sa première. (…) Cela me donne le goût de vouloir travailler davantage, car quand on est à l'OL, on veut tout gagner. On va travailler plus dur parce que les compétitions vont s'enchaîner. Il faut que l'on soit intelligente. Il y aura des matchs plus difficiles qui vont nous attendre. On est prêtes pour cela."

Tout n’a pas été parfait au Stade de l’Aube dimanche soir après seulement une semaine d’entraînement pour certaines. Mais l’expérience et la soif de titres n’ont pas d’égal quand viennent les matchs décisifs.