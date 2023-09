Après un dernier stage du côté de Divonne-les-Bains, l'OL féminin se prépare à affronter le PSG pour le Trophée des championnes ce dimanche (21h). Sonia Bompastor vise le quadruplé cette saison.

Avec David Hernandez à Divonne-les-Bains

On le sait : quand on parle de l'OL féminin, on évoque forcément la soif de trophées qui animent les Fenottes à chaque nouvel exercice. Sonia Bompastor ne peut dire le contraire. "Quand on est à l’OL, c’est dans l’ADN, la gagne. On est des compétitrices que ce soit les joueuses ou le staff. Quand on démarre une saison, il y a quatre titres à aller chercher et on est très ambitieux, donc on veut se donner les moyens d’y parvenir, a-t-elle déclaré notamment. On a de l’expérience, donc on sait qu’il faudra être efficace et performant le moment venu."

Après avoir remporté trois trophées lors de l'exercice précédent, la coach rhodanienne a l'intention de réaliser un quadruplé cette année avec ses joueuses. "On essaye toujours de viser la perfection quand on a les ambitions de l’OL. On veut forcément continuer à gagner des titres. Il nous manque la Ligue des champions la saison dernière, donc il faut réussir à aller chercher ce titre et à faire quatre."

Le Trophée des championnes pour démarrer

Pour parvenir à cet objectif, les coéquipières de Wendie Renard vont d'abord devoir commencer par le Trophée des championnes. En effet, les Lyonnaises défient leur rival parisien ce dimanche (21 heures) au stade de l'Aube, à Troyes. Une compétition que l'OL a notamment remportée lors des deux premières éditions (2019 et 2022). Pour Sonia Bompastor, il est question d'aborder la saison de la meilleure des manières. "On entame notre saison avec la particularité d’un match sec qui nous permet de décrocher un premier titre."

Le PSG, un adversaire que Diani aura l'occasion de retrouver après avoir quitté durant l'intersaison. Trois semaines après ce premier rendez-vous avec le club de la Capitale, l'ex-attaquante parisienne sera de retour avec ses nouvelles partenaires pour le choc en championnat. "Jouer le PSG deux fois en quelques semaines, c’est quelque chose qu’on a l’habitude de vivre", explique Bompastor. Avant de poursuivre : "On l’a déjà fait avec la Ligue des champions où d’une semaine à l’autre, vous jouez le même adversaire. La saison dernière aussi, on a enchaîné en une semaine la finale de la Coupe de France et la finale du championnat contre elles. C’est une particularité, mais on a l’expérience et on l’aborde sereinement."