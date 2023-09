L'OL "doit être de nouveau imperméable" défensivement

Les joueurs de l’OL dans le mur lors d’un coup-franc de Nice (Photo by Nicolas TUCAT / AFP)

Sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", Nicolas Puydebois a livré ses leviers à travailler dans le secteur défensif pour l'OL avant le retour à la L1.

À l'heure où plusieurs joueurs de l'OL disputent des matchs avec leur sélection respective, d'autres en profitent pour récupérer durant la trêve internationale. Notre consultant Nicolas Puydebois a donné ses premiers conseils à faire durant cette coupure lors de l'émission TKYDG. "Il faut laver les têtes, retrouver un peu de joie et de confiance. Puis, le mode commando sur les 2-3 prochains matchs. C'est une évidence en arrêtant de prendre des buts."

Un secteur dans lequel le staff va devoir travailler sur les prochaines échéances en championnat, comme l'affirme notre consultant : "Le premier chantier, c'est d'arrêter de prendre des buts, être meilleur défensivement. Il va falloir travailler très fort tactiquement sur ce point-là." En quatre matchs de Ligue 1, l'OL a encaissé dix buts. Ce qui en fait la pire défense actuelle du championnat, à égalité avec Lens.

Retrouver une certaine "imperméabilité"

Alors que l'attaque rhodanienne n'affiche également pas une pleine confiance avec seulement trois buts inscrits, les coéquipiers d'Anthony Lopes doivent retrouver une assiduité défensive avant de passer à l'attaque. Un constat pour le moins clair pour Puydebois : "Ça passera que par là. D'abord, on essaye d'être imperméables et ensuite, on tentera de marquer des buts."