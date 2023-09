OL - Clinton Mata : "Montrer un nouveau visage contre Le Havre"

Après le revers face au PSG le week-end dernier (1-4), Clinton Mata veut repartir de l'avant après la trêve internationale.

Battus lourdement par le Paris Saint-Germain dimanche dernier pour le compte de la 4ᵉ journée de Ligue 1, les coéquipiers de Clinton Mata occupent la dernière place au classement (18ᵉ) à l'issue de ce premier bloc de quatre matchs de championnat. Un scénario qui n'était plus arrivé au club lyonnais depuis la saison 1995-1996. Une situation que le défenseur latéral droit angolais (8 sélections) a du mal à expliquer. "Difficile d'être dernier pour être honnête. Je n'ai pas vraiment de mots pour décrire ça, mais on va essayer de se battre et tout donner."

Après la rencontre face au club parisien, les Rhodaniens avaient reçu un discours de la part du capo des Bad Gones alors que le club est en plein doute sur le plan sportif. "Ils ont tout à fait raison et c’est tout à fait normal, je comprends leur frustration. Comme ils l’ont dit, il faut au moins qu’on se batte pour le blason. La première mi-temps n’était pas du niveau d’un club comme l’OL", a également admis Clinton Mata en après-match.

Réception du club normand le week-end prochain

Avec un seul point au compteur, l'OL doit redoubler d'efforts pour ne pas s'enfoncer encore plus dans la crise, ponctuée avec le conflit Aulas-Textor. "On doit montrer un nouveau visage contre Le Havre", a affirmé le joueur de 30 ans. Avant de poursuivre : "On fait tout à l’entraînement pour pouvoir bien performer. On est des joueurs de haut niveau, on a tous de la personnalité, de la fierté, de l’égo. Ne croyez pas qu’on est tous contents d’avoir perdu ce match et qu’on s’en fout. Il y a une fierté en nous qui nous pousse à un moment donné de se relever et de se battre."

Les Gones reçoivent le promu havrais dimanche prochain au Parc OL (20h45) avant de se déplacer en terre bretonne le samedi 23 à 21h pour y défier Brest au stade Francis-Le Blé.