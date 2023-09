OL féminin : sans Sara Däbritz face au PSG

L'OL féminin affronte le PSG ce dimanche (21h) pour le Trophée des championnes. Sara Däbritz n'est pas présente pour cette affiche.

Les choses sérieuses vont pouvoir commencer pour l'OL féminin. Après avoir repris l'entraînement mi-juillet, les joueuses de Sonia Bompastor disputent leur première rencontre officielle dans ce nouvel exercice 2023-2024. En effet, les coéquipières de Wendie Renard défient le Paris Saint-Germain ce dimanche (21 heures) au stade de l'Aube, à Troyes, dans le cadre du Trophée des championnes. Après avoir remporté les deux premières éditions (2019 et 2022), les Lyonnaises visent la passe de trois.

Diani retrouve ses ex-coéquipières

Pour ce faire, le staff de l'OL pourra s'appuyer sur un groupe de 24 joueuses pour ce match. Les internationales qui ont disputé la Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande cet été sont bien là. Y compris les trois recrues estivales (Benkarth, Dumornay et Diani). Sara Däbritz ne sera en revanche pas de la partie face à son ancien club (raisons personnelles). De son côté, Delphine Cascarino poursuit sa rééducation après sa grave blessure au genou en mai dernier. Par ailleurs, trois jeunes de l'Académie (Belhadj, Mendy et Joseph) figurent dans le groupe de Sonia Bompastor.

Le groupe de l'OL : Belhadj, Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Mbock, Morroni, Renard, Sombath - Benyahia, Damaris, Dumornay, Horan, Majri, Marozsán, Mendy, van de Donk - Becho, Diani, Hegerberg, Joseph, Le Sommer, Malard