Ainsley Maitland-Niles et Corentin Tolisso face à Ousmane Dembélé lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

L'OL réalise un début de championnat pour le moins compliqué, sans compter la dernière place du classement occupée par les Rhodaniens (18ᵉ).

L'OL est au plus mal. Positionnés à la dernière place du classement (18ᵉ), les coéquipiers d'Antony Lopes n'ont pas démarré du bon pied ce nouvel exercice en Ligue 1 version 2023-2024. Après sa défaite face au Paris Saint-Germain (1-4) la semaine dernière, les Gones présentent un triste bilan comptable avec un point pris sur douze possibles en quatre matchs. Ce qui représente le plus faible total de son histoire dans l'élite français à ce stade de la compétition.

Au-delà des problèmes extra-sportifs qui impactent l'institution depuis plusieurs semaines, c'est également sur le terrain que les Rhodaniens vont devoir rectifier le tir avant leur prochaine rencontre face au Havre le dimanche 17 septembre (20 heures 45).

Repartir de l'avant

Alors que le secteur offensif n'affiche pas une pleine confiance, c'est aussi en défense que le club rhodanien montre ses lacunes. En effet, les Lyonnais ont concédé dix buts en quatre rencontres. Dont huit à domicile avec deux cuisants revers respectivement face à Montpellier (1-4) et Paris (1-4). Deux défaites de suite avec le même nombre de buts encaissés. Une chose qui n'était plus arrivée à l'OL depuis avril-mai 1952.

De retour aux affaires la semaine prochaine après la trêve internationale, Corentin Tolisso et ses partenaires espèrent désormais repartir avec de meilleures convictions et un état d'esprit plus conquérant.