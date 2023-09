OL Académie : Pierre Sage veut imposer un jeu "à la Lyonnaise"

Revenu cet été à la tête de l'Académie, Pierre Sage a livré ses principaux leviers de réussite pour les équipes de la formation rhodanienne.

Pierre Sage est de retour et compte bien imposer sa patte. Ancien entraîneur des U16 avant son départ vers le Red Star en décembre 2021, le technicien de 44 ans occupe désormais le poste de directeur du centre de formation de l'OL depuis juin dernier. Ce dernier revient avec beaucoup de conviction entre Rhône et Saône. "On aimerait que nos équipes soient reconnaissables. Les joueurs aussi, même s'ils ne portaient pas le maillot, c'est-à-dire s'ils jouaient avec des chasubles. On essaye de faire en sorte que le style de jeu ressorte", a-t-il notamment déclaré sur OL Play. Avant de poursuivre : "Pour développer l'amour du maillot, on essaye de faire en sorte que les joueurs aiment jouer et soient fiers de gagner à la Lyonnaise."

Remporter des matchs avec la manière

Désireux d'imposer ce style de jeu au sein de la formation, Pierre Sage avoue que "gagner des matchs avec la manière qu'on a décidée, c'est encore une bien plus belle chose." Avec quels éléments à mettre en place ? "L'idée, c'est d'avoir un maximum le ballon. Il faut être protagoniste de ce qu'il se passe, c'est-à-dire d'imposer à l'adversaire un certain nombre de choses. À la fois quand on a la balle pour se créer un maximum de situations et à l'inverse, récupérer rapidement le ballon pour faire en sorte que l'adversaire ne puisse pas développer son jeu. C'est notre vision du jeu idéal." Aux jeunes désormais de suivre cette ligne directrice pour performer sur le terrain.