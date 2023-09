À deux jours de la réception du Havre au Parc OL, 23 joueurs ont pris part à la séance du jour sous les ordres de Jean-François Vulliez. Toutes les recrues estivales de l’OL sont désormais sur le pont.

Une bonne vingtaine de minutes. Avec le changement d’entraîneur et l’intérimaire de Jean-François Vulliez, le temps alloué à la presse a été revu à la hausse par la nouvelle direction. Cette dernière prépare la réception du Havre au Parc OL dimanche (20h45) ce qui sera son premier et dernier match à la tête de la formation lyonnaise.

Lundi, Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson ne seront plus aux commandes, remplacé par Fabio Grosso qui est attendu à Lyon pour prendre la suite de Laurent Blanc. Malgré cette position d’intérimaire, le trio compte lancer la nouvelle dynamique lyonnaise après cette trêve internationale et les péripéties qui gangrènent le club depuis plusieurs semaines.

Henrique, ayant ressorti une petite gêne à l’adducteur contre Auxerre, s’entraîne à part #OL pic.twitter.com/kAGKUt7VQp — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) September 15, 2023

À deux jours d’OL - Le Havre, l’effectif lyonnais affichait presque complet ce vendredi matin à Décines. Presque, car Henrique n’était pas de la partie avec ses coéquipiers, tout comme Tino Kadewere et Dejan Lovren. Le latéral gauche a été touché à l’adducteur lors du match amical contre Auxerre il y a une semaine et s’entraîne actuellement à part. Il s’est contenté d’une séance individualisée avec Jérémy Jacquemot.

De leur côté, 20 joueurs plus les 3 gardiens (Lopes, Riou, Bengui) se lançaient dans une séance "allégée à 48h du match", comme énoncé par le staff contre le promu havrais. Il y a malgré eu une intensité nouvelle même si aucune conclusion n'est à tirer dans ce genre de cas où un nouveau management débarque. Ce fut malgré tout l’occasion d’apercevoir publiquement pour la première fois les dernières recrues de l’été avec Paul Akouokou et Diego Moreira.