Oliver Glasner, ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort (Photo by Daniel ROLAND / AFP)

Désiré par John Textor, Oliver Glasner a finalement tourné le dos à l’Américain et à l’OL. Le début de saison lyonnais et les prestations sur le terrain n’auraient pas convaincu l’Autrichien.

À partir de lundi, Fabio Grosso deviendra le 32e entraîneur de l’histoire de l’OL. Le contrat n’a pas encore été signé, mais l’Italien devrait s’engager pour les deux prochaines saisons et prendre la succession de Laurent Blanc. Si son profil a finalement fait l’unanimité à l’intérieur du club, Grosso sait malgré tout qu’il n’était pas le choix numéro 1 de John Textor. Avant de miser sur un entraîneur relativement novice au haut niveau, le propriétaire américain souhaitait s’attacher un coach aux idées de jeu claires, mais aussi avec un certain vécu. Il y a eu Graham Potter et Oliver Glasner, deux des priorités de Textor. Malheureusement, les deux ont refusé les avances lyonnaises pour des raisons différentes.

10 buts encaissés en quatre matchs

Si l’Anglais ne se sentait avant tout pas prêt pour repartir dans un nouveau challenge, à l’image de son récent refus chez les Glasgow Rangers, Glasner aurait répondu à la négative pour des raisons sportives d’après L’Équipe. Annoncé dans la course au poste de sélectionneur de l’Allemagne, l’ancien entraineur de l’Eintracht Francfort aurait avant tout dit non à l’OL après avoir observé les quatre premiers matchs de la saison, certainement pas convaincu par le projet de jeu montré par les Lyonnais.

Avec dix buts encaissés et seulement trois inscrits, il n’y avait pas en effet de quoi faire sauter au plafond Oliver Glasner. Mais en même temps, si la situation n’avait pas été aussi catastrophique, l’OL ne se serait sûrement pas mis à la recherche d’un successeur à Laurent Blanc…