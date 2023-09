Ancien capitaine de l’OL, Maxime Gonalons a connu la bascule entre Gerland et le Parc OL. Le début des soucis sportifs pour le milieu de terrain avec une part plus importante accordée au business.

Clermont ne vient à Décines que dans un mois, mais l’actualité de l’OL n’est jamais loin en Auvergne. Il faut dire qu’avec Maxime Gonalons dans ses rangs, le club clermontois a l’un des grands noms de l’histoire de l’OL. Formé au club puis capitaine, le milieu de terrain garde toujours un œil attentif à ce qu’il se passe entre Rhône et Saône. S’il aurait bien aimé terminer sa carrière dans son club formateur, Gonalons s’est depuis fait une raison et assiste avec un peu de tristesse aux péripéties lyonnaises de ces dernières semaines…

"Bien sûr que les joueurs sont responsables de la situation, mais pas que. C’est une dynamique du club, il y a moins de sérénité, a déclaré le milieu dans So Foot. L’Américain (John Textor, NDLR) a repris le club, on ne sait pas ce qu’il se passe. Et quand vous êtes joueur, vous le ressentez. C’est humain. Ce n’est pas un environnement sain. Pour en avoir discuté avec certains, l’environnement n’est pas propice."

"On ne sait pas où va le club aujourd'hui"

Avec l’arrivée prochaine de Fabio Grosso, l’OL espère retrouver un peu de sérénité sur le terrain et en dehors. Après quatre journées de Ligue 1, la situation est forcément critique avec un seul point pris et une place de lanterne rouge. Cette position est à des années-lumière des ambitions lyonnaises d’être européen chaque saison. Cela fait un moment que ce n’est plus le cas (une participation sur les quatre dernières années) et John Textor n’était pas encore là.

Capitaine de l’OL jusqu’en 2017, Maxime Gonalons pense avoir trouvé le moment où la bascule a été faite dans le club lyonnais. "Le grand tournant à Lyon, c’est quand on change de stade. Il y a eu une autre façon de voir les choses. J’ai trouvé à un moment donné que le business prenait le pas sur le sportif. Ce qui fait peut-être que le club en est là aujourd’hui. Je trouve que le club a perdu son âme. Le business, c'est bien, mais ça ne fait pas tout."

Même si Gonalons salue "toute l’énergie donnée par Aulas pour faire un stade assez incroyable", c’est bien sous cette gouvernance que les "meilleurs éléments ont été vendus à l’étranger, que l’équipe s’affaiblissait, perdait de l’identité OL."