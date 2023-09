La Havre après la victoire contre Lorient (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Futur adversaire de l'OL ce dimanche (20h45), Le Havre réalise une belle entame de championnat pour son retour dans l'élite.

Le Havre s'avance plutôt en confiance avant d'affronter l'Olympique lyonnais ce week-end en Ligue 1. Champion de France de Ligue 2 à l'issue de l'exercice 2022-2023, le club normand a fait son retour au sein de la première division française depuis la saison 2008-2009. Avant la trêve internationale, les coéquipiers de Mathieu Gorgelin (ex-OL) ont fait bonne figure avec les autres clubs français.

Après un premier départage des points face à Montpellier (2-2) lors de la première journée, les Havrais ont ensuite subi une première défaite chez eux au stade Océane face à Brest (1-2). Ils réussissent à glaner un second nul face au Stade Rennais (2-2) avant de décrocher leur première victoire face au FC Lorient (3-0). Les hommes de Luka Elsner comptent ainsi cinq points au compteur après quatre rencontres de L1 et occupent le milieu de tableau (10ᵉ).

Deuxième meilleure attaque derrière Monaco

Au-delà de ces premiers résultats encourageants pour un promu, Le Havre constitue également la seconde meilleure attaque de L1, derrière l'AS Monaco qui compte 13 buts inscrits en quatre matchs de championnat. Le club normand en a marqué 8 soit autant que le PSG, le Stade de Reims et Rennes. Par ailleurs, Arthur Desmas et ses partenaires ont encaissé que 6 buts depuis le début de l'exercice, soit 4 de moins que son adversaire lyonnais (10).

Invaincus depuis mars 1999 face au club havrais, les Rhodaniens feraient mieux de se méfier des Normands avant leur venue ce dimanche (20h45) au Parc OL pour le compte de la 5ᵉ journée de Ligue 1.