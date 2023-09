Libre de tout contrat après son retour raté au Real Madrid, Mariano Diaz a signé au FC Séville. Néanmoins, l’ancien attaquant de l’OL a reçu une approche de l’OM, qu’il a rejetée.

À 30 ans, il assure ne plus vouloir jouer pour l’argent. Il faut dire que ces cinq dernières années, Mariano Diaz a plutôt bien rempli son compte en banque à défaut de sa ligne statistique. Revenu au Real Madrid après une saison réussie avec l’OL, l’attaquant n’a jamais réussi à s’imposer dans son club formateur et n’a joué en tout et pour tout que 70 matchs en cinq saisons pour sept petits buts.

Ce n’est pas vraiment la trajectoire espérée après sa saison à 21 buts et 6 passes en 45 matchs avec l’OL, mais Mariano Diaz espère désormais reprendre le fil de sa carrière avec le FC Séville. L’attaquant dominicain s’est engagé pour deux saisons dans les dernières heures du mercato. "Je suis convaincu que je peux retrouver le niveau que j’avais à l’OL, appuie-t-il dans un entretien à Diaro de Sevilla. Je suis plus mature, j’ai appris d’autres choses dans le football. Je suis en forme et je veux toujours m’améliorer physiquement."

La rumeur lyonnaise à chaque mercato

Vainqueur de la Ligue des champions à deux reprises, Mariano Diaz a un palmarès à la trajectoire opposée à ses statistiques récentes. Pourtant, malgré un statut de remplaçant et des chiffres en berne, le profil de l’ancien Lyonnais a continué de plaire. La rumeur d’un retour à l’OL a fait son apparition à chaque mercato.

Mais Mariano Diaz a bien reçu une offre venue de la Ligue 1 et d’un Olympique. Il s’agissait de l’OM durant ce mercato estival. "Il y avait Marseille, affirme-t-il dans la suite de l’entretien. Mais Séville est un club avec lequel j’ai toujours voulu jouer. Pour moi, l’important n’était pas l’argent, mais d’autres choses. Séville est un grand club." Il retrouvera malgré tout un club de Ligue 1 puisque le FC Séville a hérité du RC Lens en Ligue des champions.