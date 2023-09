Invité lors de l'émission "Tant qu'il y aura des Gones", Mathieu Salamand a évoqué le développement du futsal et du premier match de la nouvelle saison ce week-end.

Football, basket, rugby… tant de sports alimentent les différents clubs lyonnais tout le long de la saison. Mais il existe aussi le futsal. Mathieu Salamand, ancien joueur passé par la formation de l'Olympique lyonnais, évolue désormais dans les rangs de l'équipe de foot en salle. Présent sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", ce dernier a évoqué le projet et parcours du club. "Ça remonte à 2019. On a commencé au niveau District en gravissant les échelons chaque saison. On finit ensuite champion de Régional 2 l'année post-Covid et désormais, nous sommes en R1 depuis la saison dernière." Avant de poursuivre sur le titre remporté l'an dernier : "On a fait une belle saison en finissant dauphin du championnat et en remportant notamment la Coupe Rhône-Alpes. Ce n'est pas rien. C'est notre premier titre qu'on a gagné face à Condrieu."

Promouvoir le sport dans le futur

Pour le joueur de 32 ans, le futsal représente une opportunité de découvrir autre chose. "Ça vaut le coup d'œil. Il y a clairement un développement depuis le lancement. On voit à chaque saison du mieux. Il y a un cadre qui est en train de se professionnaliser. Tout est là pour performer, a-t-il affirmé. Ça prend de l'ampleur et c'est mérité parce que c'est un sport à part entière, divertissant. Il y a des bonnes valeurs."

Ce samedi (18 heures), Salamand et ses coéquipiers affrontent Condrieu dans le cadre de leur premier match de championnat de Régional 1. L'affiche se disputera au gymnase Charlie Chaplin, à Décines. Pour l'homme natif de la ville, il faut viser plus haut sans s'enflammer. "On repart au niveau R1 avec plein d'ambitions. Nous, on veut aller le plus loin possible et le plus rapidement. On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. On prend notre temps, on travaille très bien."