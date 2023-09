Partis de l’OL ces derniers mois, Malo Gusto, Castello Lukeba et Bradley Barcola ont essuyé quelques critiques. Le latéral droit de Chelsea se défend d’un choix contre l’OL.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Avec la blessure de Reece James, Malo Gusto a profité de l’opportunité qui lui a été donnée par Mauricio Pochettino pour faire ses premiers pas en Premier League avec Chelsea. Son baptême du feu se passe plutôt bien pour le moment avec déjà deux passes décisives en quatre matchs. À ces bonnes performances en club se sont ajoutés les débuts réussis des Espoirs avec Thierry Henry.

Pour le latéral droit, tout se passe donc bien actuellement. Cela lui permet aussi de passer à autre chose après les critiques qui se sont abattues sur lui ainsi que Castello Lukeba et Bradley Barcola. Les trois joueurs formés à l’OL ont été pris en grippe par les supporters lyonnais suite à leur départ ces derniers mois et semaines.

"On a toujours aimé le club"

Face au PSG, une banderole a été déployée par les Bad Gones où le message avait été on ne peut plus clair. "Quitter votre club pendant la tempête, vous êtes des m*****". Les départs des trois joueurs de l’Académie ont été vus comme une trahison à l’égard de leur club formateur après seulement quelques matchs dans l'équipe première.

Une position dont se défend Malo Gusto, premier à mettre les voiles en janvier dernier vers Chelsea. Ce départ à Londres résulte "d’un plan de carrière" d’après le latéral dans L’Équipe. "On est des jeunes, on a grandi à Lyon, on a toujours aimé le club malgré ce que les gens peuvent croire. Quand moi, Castello, Bradley, nous partons, ça répond à un plan, une ambition. Ce n'est pas du tout contre l'OL."