🇫🇷 Clubs français ayant disputé le plus de saisons en Coupe d'Europe (2023/24 incluse):



- OL 36

- Girondins de Bordeaux 34

- OM 34

- AS Monaco 32

- PSG 32

- FC Nantes 25

- AS Saint-Étienne 23

- AJ Auxerre 19

- OGC Nice 15

- RC Lens 15

- LOSC 15

- Stade Rennais 15 #UCL #UEL #UECL