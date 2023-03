Enzo Reale regrette de "ne pas avoir eu vraiment sa chance" à l’OL

Joueur presque star de la formation lyonnaise, Enzo Reale n’a pas eu la carrière espérée. Membre de la même génération que Lacazette ou Grenier, le milieu regrette de ne pas avoir eu totalement la confiance de l’OL.

À l’heure où la question est de se demander si l’environnement lyonnais n’en fait pas trop avec la formation à l’OL, Enzo Reale est l’exemple-type de ce qui peut arriver à des jeunes joueurs mis sur un piédestal rapidement. Membre de la génération 1991 au même titre qu’Alexandre Lacazette et Clément Grenier, le milieu de terrain était la tête de gondole de cette équipe. Champion d’Europe U19 avec l’équipe de France, Enzo Reale était le joueur que les suiveurs de l’Académie venaient voir sur le terrain n°10 de la Plaine des Jeux de Gerland.

Tout le monde s’accordait à dire qu’il était le futur de l’OL chez les pros. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu avec une seule apparition en professionnel à Auxerre, un soir d’avril 2011. Aujourd’hui au GOAL FC, Reale regrette de ne pas avoir vraiment sa chance avec le groupe professionnel, à une période où les joueurs du cru commençaient à prendre le pouvoir en pros. "Des regrets, pas forcément parce que j’ai toujours tout donné. Je suis arrivé à l’OL à 7 ans, j’en suis parti à 20. J’ai signé pro à l’OL, j’ai joué un match. Le seul regret que j’ai est de ne pas avoir eu réellement ma chance. J’estime avoir toujours tout donné, sans jamais tricher, a-t-il déclaré dans Tant qu’il y aura des Gones lundi. J’aurais pu être un peu plus patient, mais je ne sentais pas l’OL prêt à me faire jouer donc j’ai préféré partir pour m’aguerrir ailleurs."

Un transfert manqué à l'OM

À son avantage lors des matchs amicaux de pré-saison après son prêt réussi à Boulogne, Enzo Reale va voir débarquer Steed Malbranque en fin de mercato estival 2012. "Je ne sais pas si je n’étais pas là au bon moment, mais j’ai eu l’impression que le club n’avait pas besoin de moi au moment où je me sentais prêt. Je sortais d’un prêt à Boulogne en Ligue 2 qui s’était très bien passé et l’OL m’avait garanti du temps de jeu après ce prêt ce qui n’est pas arrivé. Je l’ai un peu mal pris parce que je me suis dit que j’étais un enfant de Lyon, que j’avais tout fait pour rester et fidèle au club." Le début de la fin de son aventure avec son club formateur.