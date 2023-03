OL : Lacazette plante à l’extérieur en 2023

Lacazette et Caqueret (OL) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Touché aux ischio-jambiers, Alexandre Lacazette a dû faire l’impasse sur trois matchs en Ligue 1 en 2023. Ça n’empêche pas l’attaquant de l’OL d’être l’un des plus prolifiques à l’extérieur depuis le début de l’année.

En sortant à la 65e minute contre Nantes avant la trêve internationale et en faisant la grimace, Alexandre Lacazette a fait une frayeur aux supporters lyonnais. Le capitaine de l’OL a vite désamorcé le potentiel problème, annonçant que c’était avant tout une sortie par précaution. Sa présence aux entraînements durant la trêve internationale a fini de rassurer tout le monde. Il n’y a pas eu de rechute aux ischio-jambiers pour l’attaquant qui sera disponible pour le PSG mais surtout Nantes le 5 avril. Après avoir loupé trois matchs de championnat à la mi-février, Lacazette ne voulait pas revivre pareille situation. L’OL non plus.

12 buts loin de Décines depuis le début de la saison

Sans son capitaine, le club lyonnais a eu du mal à se montrer offensif et son retour à la compétition avec trois buts en à peine 80 minutes de jeu au cumulé l’a confirmé. Il y a clairement une Lacazette-dépendance, même si le principal intéressé ne veut pas en entendre parler. En attendant de se rendre au Parc des Princes dimanche, Alexandre Lacazette est l’un des joueurs de Ligue 1 le plus à l’aise à l’extérieur en 2023. Avec quatre buts, il partage ce fauteuil avec Wissam Ben Yedder (Monaco), Terem Moffi (Nice), Loïs Openda (Lens), Alexis Sanchez (OM) et Thijs Dalling (Toulouse). Ce constat ne se limite d’ailleurs pas à ce simple début d’année. Depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette a inscrit 12 de ses 17 buts loin de Décines.