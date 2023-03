OL - France : Bradley Barcola approché par le Togo

Ayant fait ses débuts avec l’équipe de France Espoirs, Bradley Barcola aurait pu revêtir un autre maillot lors de ce rassemblement. L’attaquant de l’OL a avoué avoir eu des approches du Togo, où évolue son frère Malcolm.

En l’espace de trois mois, il est passé d’un possible départ en prêt à une place de titulaire presque indiscutable à l’OL et est même désormais international français chez les Espoirs. En quelques semaines, en un coup de balai dans le vestiaire lyonnais, Bradley Barcola a été le grand vainqueur du mercato hivernal lyonnais. Devenu le joueur de l’OL le plus décisif derrière Alexandre Lacazette en 2023, l’attaquant a connu une ascension express, lui ayant ouvert la porte des Espoirs pour le rassemblement de mars. Après sa première cape contre l’Angleterre, il a enchaîné avec une première titularisation mardi contre l’Espagne. Un match où il ne lui a manqué qu’un but pour valider une prestation solide.

A trois mois de l’Euro U12, Barcola a clairement marqué des points et se projette sur le rendez-vous continental. Pourtant, en ce mois de mars, il aurait pu retrouver son frère Malcolm comme il l’a avoué au micro de Canal Plus. "Oui j’ai déjà été approché par la sélection togolaise. Il y a mon frère qui est gardien et qui est déjà là-bas qui a essayé de me pousser à rejoindre la sélection. J’ai surtout été très flatté d’être appelé en A là-bas. Mais pour le moment je suis vraiment concentré sur l’Equipe de France Espoirs, j’espère faire l’Euro ici, continuer ici et le reste on verra bien."

Formés ensemble à l’OL, Bradley et Malcolm Barcola ont vu leur chemin se séparer durant l’été dernier avec le départ libre du gardien vers la Bosnie et Tuzla. Pour les retrouvailles de la famille Barcola, il faudra patienter encore un peu.