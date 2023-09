OL - Le Havre (0-0): il y a encore du boulot !

Clinton Mata et Saël Kumbedi lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Ce dimanche, l'OL a été tenu en échec par Le Havre (0-0). Avec deux points en cinq matchs, le club lyonnais n'est plus lanterne rouge, mais toujours malade.

Dans les tribunes du Parc OL, il a dû voir tout le chantier qui l’attendait. Il n’a sûrement pas attendu ce dimanche pour le savoir, mais Fabio Grosso a pu observer de plus près les maux de l’OL depuis le début de la saison. Assis entre John Textor et Santiago Cucci, le futur entraîneur lyonnais sait qu’il va avoir du travail dès mardi et le retour à l’entraînement des joueurs. Ce dimanche, l’OL est loin d’avoir tout réglé. Ce n'était pas ce qui était attendu, mais bien les trois points, afin de reprendre confiance. Le service minimum n'a même pas été fait pour le club rhodanien avec ce nul contre Le Havre (0-0).

Encore trop d'occasions manquées en deuxième mi-temps

Pour sa première et dernière sur le banc lyonnais, Jean-François Vulliez n’a pas passé beaucoup de temps assis. L’ancien directeur de l’Académie avait l’envie de laisser à Fabio Grosso et son staff un effectif plus serein. Dimanche, il n’a pas forcément dévié à ce que Laurent Blanc avait mis en place depuis onze mois, continuant dans un système avec Maxence Caqueret plus haut dans le milieu lyonnais. Ça n’a une fois de plus pas forcément porté ses fruits avec l’ancien international Espoir sur la retenue à l’image d’une percée balle au pied qui ne s’est pas terminée comme le laissait présager le 4 contre 3 au départ de l’action.

Dans un Parc OL loin d’afficher complet avec 35 000 spectateurs annoncé, l’ambiance a pourtant été là, deux semaines après la déroute contre le PSG. L’enceinte de Décines a joué son rôle de 12e homme, mais c’est bien les onze sur le terrain qui doivent faire la différence. En première période, ce fut le calme plat. Seulement cinq petits tirs dont un seul cadré et une prestation plus soporifique qu’autre chose.

Le Havre aurait pu faire un gros coup

En deuxième période, l’OL est revenu avec de bien meilleures intentions, c’est un fait. Les Lyonnais pouvaient difficilement faire pire, il faut dire. Mais il y a eu bien plus de percussion de la part de Nuamah et Cherki. Le Ghanéen, buteur en sélection, aurait d’ailleurs pu enlever une belle épine du pied à tout un stade s’il n’avait pas perdu son duel face à Desmas juste après le retour des vestiaires (53e). Seulement, les problèmes offensifs lyonnais sont toujours là et face au bloc bas havrais, il y a toujours eu un pied (86e) ou un torse adverse (88e) pour empêcher l’OL de prendre l’avantage.

À force de pousser, le club rhodanien s’est logiquement exposé et il peut s’estimer heureux d’avoir été dans la course à la victoire jusque dans les derniers instants. Par deux fois, Kusaiev (56e) mais surtout Grandsir (63e) ont eu l’opportunité de voir le HAC faire le coup parfait au Parc OL. Finalement, Le Havre repart avec un bon point, l'OL compte lui ses points dans ce début de championnat. Mais n'est plus dernier.