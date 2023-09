L'OL toujours en panne offensive contre Le Havre (0-0)

Dimanche, l'OL a concédé le nul contre Le Havre (0-0). La faute à une inefficacité offensive toujours criante. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Flop : toujours pas d’étincelle offensive

Cinq tirs, un cadré. Ce sont les statistiques de l’OL après 45 minutes dimanche soir face au Havre. Que ce soit Laurent Blanc ou Jean-François Vulliez sur le banc, le problème reste le même. L’OL n’arrive pas à se montrer dangereux offensivement et manque tout simplement de créativité. Est-ce le système en 4-3-3 qui l’empêche ? Très certainement avec un Maxence Caqueret loin d’être le plus à l’aise balle au pied, à l’image de cette remontée balle au pied où il tergiverse entre faire la passe ou y aller seul (21e). Avec Ernest Nuamah et Rayan Cherki, il y a pourtant de la qualité technique et de percussion.

Mais quand l’international Espoirs français est dans un mauvais soir comme ce dimanche pendant 70 minutes, les munitions se retrouvent forcément réduites. En deuxième mi-temps, il y a forcément eu du mieux, mais est-ce qu’on aurait pu faire pire que la première ? Seulement, quand les occasions sont là, c’est la précision qui ne l’est pas. Nuamah a buté sur Desmas (53e) avant de voir une frappe fuir le cadre (68e), Diomandé a dévissé sa tête à cinq mètres cinquante (61e). L’OL ne marque déjà pas beaucoup, si en plus, il se permet de gâcher les 23 tirs, la tâche s'annonce compliquée…

Top : Paul Akouokou

Et s’il avait décidé de faire taire tout le monde ? Critiqué avant même d’avoir posé un pied à Lyon, le milieu de terrain ivoirien a plutôt bien réussi sa première avec l’OL. Il a d’ailleurs bien failli ne pas jouer ce match contre Le Havre. Papa pour la première fois samedi, il avait reçu l’autorisation de rejoindre sa famille, mais Akouokou a fait le choix de rester à Lyon pour « tout donner » selon les dires de Sonny Anderson. On ne peut pas dire qu’il a failli à sa mission.

Titularisé comme numéro 6 dans l’entrejeu lyonnais, l’ancien du Betis Séville a apporté ce que Laurent Blanc a cherché pendant onze mois : de l’impact physique dans les duels. Plutôt robuste, Paul Akouokou n’a pas baissé les yeux au moment de mettre le pied. Fort dans la récupération, il n’a pas cherché à faire de fioritures balle au pied, se montrant propre avec des solutions courtes. Plus dans l’ombre en deuxième mi-temps, il est sorti après avoir eu des crampes, preuve qu’il n’est pas encore à 100% physiquement, On attendra voir plus bien évidemment, mais pour une première, il s’est voulu rassurant.