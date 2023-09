Vulliez ne sait pas de quoi sera fait son avenir à l’OL

Jean-François Vulliez lors d’OL – Le Havre (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Coach intérimaire pour un match, Jean-François Vulliez va passer la main à Fabio Grosso dès ce lundi. Sans savoir quel sera son avenir au sein de l’OL.

Il s’est excusé après la rencontre de ne pas avoir pu offrir une victoire aux supporters venus au Parc OL. Pour sa première sur le banc lyonnais, Jean-François Vulliez aurait certainement préféré gagner plutôt que de concéder le nul face au Havre (0-0). Malheureusement, il s’en contentera, bien malgré lui, mais estime avoir "posé une base de travail pour Fabio Grosso". Propulsé comme coach intérimaire en début de semaine dernière en lieu et place de Laurent Blanc, Vulliez a vécu une première forcément émotionnelle dimanche au Parc OL, comme il l'a confié en conférence de presse. "C'était une mission commando sur une semaine (...) Sur le plan émotionnel, on est focus sur ce qu'on peut changer. Être numéro 1 une semaine, c'était une grande expérience. Je souhaite bonne chance à Fabio (Grosso)."

Grosso arrive avec quatre adjoints

Néanmoins, la parenthèse enchantée s’est renfermée en même temps que Mr Bastien sifflait la fin du match. Quel sera son avenir ? Même lui ne sait pas pour le moment. "Mon avenir ? Je ne sais pas. Je n'ai pas discuté avec la direction et Fabio. J'étais focus sur le match. Je me tiens à la disposition du club dès lundi." En débarquant à Lyon, Grosso va arriver avec quatre adjoints et la tendance veut que seul Rémy Vercoutre soit encore là mardi pour le retour à l’entraînement.

Avec sa formation du BEPF, Jean-François Vulliez a besoin de faire partie d’un staff ou d’entraîner. Son poste d’entraîneur des U17, qu’il devait occuper avant d’être promu dans le staff de Laurent Blanc, est désormais occupé par Mohamed Chacha. Une nouvelle connexion Eagle Football va-t-elle faire son apparition ?