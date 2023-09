Avec 23 tirs tentés, mais seulement sept tirs cadrés, l’OL a pêché dans l’efficacité offensive. Le seul point manquant dimanche soir contre Le Havre (0-0) pour Clinton Mata.

"Revenir aux bases". Voilà comment a décrit Clinton Mata la semaine d’entraînement de l’OL avant Le Havre. Face aux difficultés lyonnaises dans ce début de saison, le trio intérimaire sous la houlette de Jean-François Vulliez a axé la préparation sur l’assise défensive lyonnaise. Après les quatre buts encaissés contre le PSG, dix au total, l’OL avait forcément besoin de se rassurer défensivement. La mission a été remplie dimanche soir face au Havre (0-0) avec un deuxième clean-sheet cette saison après Nice. "On a laissé moins d’espace, on était plus synchronisé par rapport aux mouvements, aux déplacements, s'est satisfait Mata après la rencontre. On a beaucoup travaillé en semaine, car quand on est dans notre situation, c’est important de revenir aux bases et on a travaillé celles qui sont défensives pour ensuite pouvoir se projeter vers l’avant."

"On ne peut pas être fier d'être en bas du classement"

Malheureusement, à la solidité défensive toute relative, Le Havre ayant deux grosses occasions, l’OL n’a pas réussi à se montrer convaincant de l’autre côté du terrain. Encore en panne d’inspiration collective, la formation rhodanienne s’en est avant tout remise à des exploits individuels pour créer le danger sur le but havrais. Avec 23 tirs en 98 minutes, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont eu les munitions, mais avec seulement sept tentatives cadrées, ils ont encore pêché dans le dernier geste. "C’est décevant pour le résultat, mais positif dans ce qu’on a proposé. Je pense qu’on a montré beaucoup plus de caractère, de la personnalité. Il ne manquait plus que ce petit but."

Un but qui fait toute la différence et qui empêche l’OL d’afficher quatre points au compteur. Il n’y en a que deux, suffisant pour ne plus être dernier. "On ne peut pas être fier d’être en bas du classement. Je ne regarde pas trop, je sais juste qu’on est dans une situation où on doit juste essayer de ressortir la tête de l’eau. Il faut rester positif, la situation est telle qu’elle est, il faut l’accepter et faire plus pour la changer."