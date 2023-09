Grosso va débarquer à l’OL avec 4 adjoints

Ayant officiellement signé son contrat avec l’OL, Fabio Grosso va faire ses débuts dès lundi. Dans cette nouvelle aventure, il sera accompagné par quatre adjoints qu’il connaît bien.

Après le mini-suspense qu’ont tenté d’instaurer Alexandre Lacazette et Jean-François Vulliez vendredi en conférence de presse, l’OL a mis un terme aux rumeurs samedi en fin de matinée. Débarqué à Lyon vendredi, Fabio Grosso s’est engagé pour une saison, plus une en option avec le club lyonnais. Il prendra la suite de Laurent Blanc et du staff intérimaire (Vulliez - Bréchet - Anderson) dès lundi après une conférence de présentation fixée à 11h et sur les terrains mardi avec le retour à l’entraînement des joueurs.

En retrouvant le club avec qui il a évolué pendant deux saisons (2007-2009), Grosso ne vient pas seul. Comme Nicolas Puydebois l’avait annoncé sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, une refonte du staff technique était souhaitée à l’intérieur du club. Avec le coach italien, l’OL va être servi puisqu’il débarque avec une partie de sa garde rapprochée comme avancée par L’Equipe et RMC.

A Lyon, Grosso va s’entourer de quatre adjoints qu’il connaît bien pour avoir travaillé avec eux notamment à Frosinone. Raffaele Longo, qui sera probablement son premier assistant, ainsi que de Mauro Carretta, en charge de l'analyse des matches et du travail vidéo, Francesco Vaccariello, préparateur physique, lui-même assisté de Vittorio Carello, préparateur et analyste datas athlétiques. A noter que seul Rémy Vercoutre devrait garder son poste comme entraîneur des gardiens.