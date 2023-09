OL - Le Havre : première convocation pour Akouokou et Moreira

Après deux semaines de pause, l’OL retrouve la Ligue 1 dimanche contre Le Havre. Pour ce rendez-vous de la 5e journée, Jean-François Vulliez a décidé de convoquer 23 joueurs dont Paul Akouokou et Diego Moreira.

On les avait laissés sur une défaite cuisante à domicile contre le PSG (1-4). Deux semaines après ce revers, beaucoup de choses ont changé à l’OL avec le départ de Laurent Blanc en début de semaine. L’entraîneur français a été remplacé par un trio intérimaire jusqu’à dimanche avant que Fabio Grosso ne prenne le relai dès lundi et ce pour le reste de la saison. De nouvelles têtes ont aussi débarquées dans l’effectif avec Paul Akouokou et Diego Moreira. Les deux ont signé le 1er septembre mais pas encore qualifiés, ils n’avaient pu postuler pour le match contre le PSG. Deux semaines plus tard, c’est désormais chose faite. En effet, le milieu ivoirien et l’ailier portugais ont été retenus dans le groupe de 23 joueurs choisis par Jean-François Vulliez.

Pour la réception du Havre (20h45), l’entraîneur intérimaire doit composer avec trois absences actées depuis plusieurs heures déjà. Victime d’un coup au bassin à l’entraînement, Dejan Lovren repousse encore son retour tandis que Henrique et Tino Kadewere soignent un problème musculaire. En l’absence du latéral brésilien, Achraf Laaziri intègre le groupe professionnel. Suspendu lors de deux derniers matchs, Alexandre Lacazette fait lui logiquement son retour et espère que son entente avec Ernest Nuamah va faire des ravages contre le promu havrais.

Le groupe de l’OL contre Le Havre : Lopes, Riou, Bengui - Caleta-Car, Diomandé, Laaziri, Kumbedi, Mata, O’Brien, Tagliafico - Caqueret, El Arouch, Lepenant, Maitland-Niles, Alvero, Tolisso, Akouokou - Baldé, Cherki, Jeffinho, Lacazette, Nuamah, Moreira