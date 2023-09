OL : le message des supporters "a été clair" pour Lacazette

Absent depuis un mois suite à son carton rouge, Alexandre Lacazette n’a pas vécu de l’intérieur la gronde des supporters de l'OL contre le PSG. Mais il a entendu le message.

Un mois. Dimanche, au moment de rentrer sur le terrain, Alexandre Lacazette refoulera une pelouse de Ligue 1 pour la première fois depuis un mois. Exclu contre Montpellier à la mi-août, le capitaine a dû faire l’impasse sur les matchs à Nice et contre le PSG. Avec la trêve internationale, l’absence s’est étirée pour deux semaines de plus. L’attente a été longue, mais pas sans repos avec notamment la gronde de certains supporters, notamment lors de la réception du PSG le 3 septembre dernier.

Un choc durant lequel le Kop Virage Nord a fait passer plusieurs messages avant, pendant et après la rencontre avec ce discours du capo des Bad Gones devant des joueurs à l’écoute. Alexandre Lacazette n’était pas sur le terrain, mais en tribunes, ce qui ne l’a pas empêché d’avoir entendu le message. "Je n'ai pas discuté avec eux durant la trêve. Leur message a été clair, a estimé le buteur lyonnais vendredi en conférence de presse. Je retiens surtout le fait qu'ils ont envie d'être derrière nous. Dès le début du match, on va se donner à fond, en espérant qu'ils soient derrière nous jusqu'à la fin du match et qu'on n'ait plus à vivre sur ce genre de moments."

"Je dois parler aux joueurs de l'histoire du club"

En capitaine, Alexandre Lacazette se doit de monter l’exemple. Dans la situation compliquée que vit l’OL ces dernières semaines, les leaders sont attendus au tournant et la banderole du KVN allait dans ce sens, avançant que "s’il existe des leaders dans ce vestiaire, ils n’ont plus le droit de se taire." L’attaquant lyonnais en fait partie et est conscient de sa mission avec la nouvelle direction au pouvoir. "Il y a eu un changement d’idées, mais je ne sais pas expliquer l’impact sur les joueurs. C’est personnel, il faut être présent sur le terrain plutôt que de rejeter la faute sur la direction. Je sais juste qu’en tant que leader, je dois parler aux joueurs, de l’histoire du club, et à quel point il est important de porter ce maillot."