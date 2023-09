Mené au score à la demi-heure de jeu, l’OL a renversé le cours du match pour s’imposer 3-1 contre Chelsea. Samuel Bossiwa et Romain Perret, par deux fois, sont les buteurs de la réserve lyonnaise.

Pas de championnat, mais de la Premier League International Cup pour la réserve de l’OL ce week-end. En déplacement à Londres pour le premier match de cette édition et de l’histoire du club lyonnais dans la compétition, les joueurs de Gueïda Fofana ont retrouvé le goût de la victoire après deux nuls de suite en National 3. Opposé à Chelsea, l’OL a fait preuve de caractère pour marquer ses trois premiers points dans la compétition.

Disposés dans un 4-4-2, les Lyonnais ont fait le jeu en première période, mais se sont fait surprendre à la demi-heure de jeu. Sur un centre venu de la gauche, Jimmy Morgan a placé une tête décroisée qui a trompé Justin Bengui. Un but un peu contre le cours du jeu, mais qui a traduit une certaine difficulté lyonnaise à se montrer dangereux offensivement. Un peu le mal qui touche la réserve depuis le début de cette saison.

Perret voit double contre Chelsea

Mené à la pause, l’OL est revenu avec de bien meilleures intentions offensives durant le deuxième acte. Pressant plus haut, les joueurs de Gueïda Fofana ont été récompensés avec une égalisation de Samuel Bossiwa à la 51e minute. Cette réduction de l’écart a donné des envies nouvelles à l’OL et l’entrée de Romain Perret a tout débloqué pour les Lyonnais. Pour sa première de la saison avec la réserve, le joueur offensif a profité de ses quelques minutes pour se mettre en évidence et confirmer son bon début de saison avec les U19.

À la 64e minute, il a parfaitement repris un coup-franc de Bryton Fougeu, auteur de sa deuxième passe décisive de l’après-midi. Plutôt que de s’arrêter en si bon chemin, Perret est venu valider la victoire de l’OL dans le temps additionnel avec un plat du pied qui a fait mouche sur un service de Djibrail Dib. Vainqueur 3-1, l’OL démarre parfaitement cette Premier League International Cup avant le déplacement à Southampton le 4 octobre prochain.