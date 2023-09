Ce dimanche, la Ligue 1 et l’OL sont de retour à Décines pour la 5e journée. En attendant Fabio Grosso sur le banc la semaine prochaine, Jean-François Vulliez a concocté un 4-3-3 avec notamment Paul Akouokou en numéro 6.

L’OL va-t-il enfin connaitre la première victoire de sa saison ce dimanche au Parc OL ? Après quatre journées, le club lyonnais n’affiche qu’un petit point au compteur et a l’occasion de devenir barragiste en cas de succès face au Havre. Encore faut-il gagner… Néanmoins, la trêve a entraîné un certain nombre de changements dans le club lyonnais avec notamment le départ de Laurent Blanc et la nomination d’un trio intérimaire avec Jean-François Vulliez, Jérémie Bréchet et Sonny Anderson. Les trois seront sur le banc ce dimanche contre Le Havre, mais n’ont pas forcément tout chambouler, bien au contraire. L’OL jouera bien en 4-3-3 contre le promu normand même si quelques retouches ont été apportées par Vulliez.

Arrivé le 1er septembre, Paul Akouokou va faire ses débuts sous le maillot lyonnais. Après avoir joué en amical contre Auxerre et même marqué, le milieu ivoirien sera la sentinelle de l’entrejeu avec à ses côtés Maxence Caqueret et Corentin Tolisso. Ce n'est pas le seul changement notable. Attendu en défense centrale, Duje Caleta-Car n'est pas sur la feuille et remplacé par Clinton Mata. Avec l'Angolais aux côtés de Sinaly Diomandé, Saël Kumbedi retrouve une place de titulaire à droite. Devant, Alexandre Lacazette retrouve logiquement sa place à la pointe de l’attaque après deux matchs de suspension. Il peaufinera ses automatismes avec Ernest Nuamah et Rayan Cherki.

La composition de l’OL contre Le Havre : Lopes - Kumbedi, Mata, Diomandé, Tagliafico - Caqueret, Akouokou, Tolisso - Nuamah, Lacazette, Cherki