Alexandre Lacazette exclu lors d’OL – Montpellier (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Exclu contre Montpellier, Alexandre Lacazette a été suspendu pour deux matchs. Dimanche, il retrouvera les terrains après un mois d’absence.

Il y a un mois, il quittait la pelouse du Parc OL, la tête basse. Frustré, Alexandre Lacazette avait laissé éclater ce ressentiment avec un geste d’humeur, certes retenu, sur Téji Savanier. L’arbitre central n’avait pas hésité longtemps et lui avait montré le chemin des vestiaires avec un carton rouge. Cette exclusion contre Montpellier l’a poussé à manquer les deux matchs avant la trêve internationale contre Nice et le PSG.

Cette absence a été préjudiciable pour l’OL qui a de gros problèmes offensifs depuis le début de la saison et Laurent Blanc a été contraint d’aligner Amin Sarr puis Tino Kadewere à la pointe de l’attaque. Pour Lacazette aussi, le temps a été long. "J'ai eu un temps de repos pour digérer ma suspension. J'ai eu du repos pour revenir frais, profiter de ma famille et de mes amis. Je suis totalement concerné avec le groupe. Ce qu'il se passe sur le terrain concerne seulement moi et mes partenaires."

Ce dimanche (20h45), Alexandre Lacazette compte bien jouer son rôle de leader en guidant l’OL vers la victoire contre Le Havre. Après un mois sans jouer, le capitaine lyonnais a les crocs car "c’était long autant de temps sans jouer."