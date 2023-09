OL - Le Havre : une faible affluence attendue au Parc OL

Après les plus de 50 000 spectateurs pour OL - PSG, la rencontre contre Le Havre ne devrait pas attirer les foules. Le club attendrait 35 000 personnes dimanche soir (20h45) au Parc OL.

Une crise sportive et institutionnelle, une affiche et un horaire loin d’être propice au déplacement, cet OL - Le Havre est loin de cocher toutes les cases pour faire du Parc OL un endroit des plus festifs dimanche soir (20h45). Programmé en prime-time pour clore la 5e journée de Ligue 1, le match contre le promu havrais ne s’est pour le moment pas attiré la sympathie des supporters de l’OL. Deux semaines après les plus de 51 000 spectateurs contre le PSG, l’enceinte de Décines risque de sonner bien plus creux au coup d’envoi dimanche. Vendredi, le club tablait sur une affluence autour des 35 000 spectateurs.

Malgré les résultats en pente descendante, le groupe de supporters Lyon 1950 a assuré que les animations dans la tribune sud seraient avant tout faites d’encouragements pour pousser les coéquipiers d’Alexandre Lacazette à signer une première victoire cette saison. Pour les plus indécis, les places sont encore nombreuses (lien) donc avec des tarifs allant de 10€ sur le dernier anneau à 90€ pour être au plus près du banc de touche des joueurs de l’OL.