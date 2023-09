L’OL Reign craque sur la pelouse de Portland (2-0)

Megan Rapinoe lors de Washington – OL Reign (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

À trois journées de la fin, l’OL Reign s’est encore incliné dans la nuit de samedi à dimanche face à Portland (2-0). Cinquième, la franchise de Seattle va devoir cravacher jusqu’au bout pour se qualifier pour les play-offs.

Depuis 2018, l’OL Reign n’avait plus connu la défaite au Providence Park de Portland. Seulement, la dynamique actuelle n’est clairement pas en faveur des coéquipières de Megan Rapinoe. Dans la nuit de samedi à dimanche, la franchise de Seattle a concédé sa quatrième défaite en cinq matchs de championnat, auxquelles peut s’ajouter celle en demi-finale de Challenge Cup. C’est donc clairement la soupe à la grimace même si les joueuses n’étaient pas forcément favorites contre les Thors, deuxièmes avant le match et qui ont pris les commandes de la NWSL grâce à ce succès (2-0) et la défaite de San Diego.

Trois points d'avance sur la 7e place

La défaite de l’OL Reign s’est dessiné en l’espace de six minutes à la demi-heure de jeu. Sans Phallon Tullis-Joyce, ayant rejoint l’Europe et Manchester United ces derniers jours, Laura Harvey a titularisé Dickey et cette dernière s’est inclinée la 30e minute sur un but à bout pourtant de Sugita, ayant profité d’une belle remise de Rodriguez sur un coup-franc lointain.

Dans la foulée, la gardienne du Reign a été sauvée par sa barre sur une frappe lourde avant de s’incliner sur le corner qui suit. Au second poteau, Weaver a parfaitement ajusté Dickey et valider la victoire de Portland. Actuellement cinquième, l’OL Reign n’est pas encore assuré de terminer en play-offs. Avec encore trois matchs, la franchise de l’OL Groupe n’a que trois points d’avance sur la première place non-qualificative.