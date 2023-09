Face au Havre, l’OL va devoir emballer le match

Incapable de gagner depuis le début de la saison, l’OL paie également ses difficultés à ouvrir le score. Depuis quatre journées, le club lyonnais est le seul à ne pas avoir mené en Ligue 1.

"Il va falloir réussir à emballer le match, car on sait qu’avec l'appui du public, on peut être forts". Par ces mots, Alexandre Lacazette a tenté de montrer son optimisme en vue de la réception du Havre ce dimanche au Parc OL (20h45). Après un mois sans jouer, l’attaquant lyonnais a forcément les crocs et il ne sera pas de trop pour permettre à l’OL de se remettre dans le droit chemin.

Buteur contre Montpellier juste avant de voir rouge, Lacazette doit retrouver son costume de leader et de fer de lance de l’attaque rhodanienne avec désormais Ernest Nuamah et non plus Bradley Barcola à ses côtés. "C’était aujourd’hui (vendredi) mon premier entraînement en étant dans son équipe, vu que pendant deux semaines, je ne pouvais pas être utile à l’équipe (suspendu). Il est intéressant, il a un profil différent de ce qu’on a, et beaucoup de qualités. L’équipe croit en lui, et on sait qu’il peut nous aider."

Pire attaque de Ligue 1 après quatre journées

Le match du Ghanéen contre le PSG avait en effet montré de la percussion balle au pied, du dribble et des tentatives de déséquilibre. Face au promu havrais, le trio qui devrait être composé des deux larrons ainsi que Rayan Cherki devra mettre à mal le bloc compact normand afin de lancer la soirée lyonnaise.

Mener au score permettrait à l’OL de s’offrir un bol d’air frais et d’être moins sous la menace d’une bévue défensive. Encore faut-il réussir à marquer… Avec trois buts en quatre matchs, l’OL est la pire attaque de Ligue 1 et n’a pas tout simplement pas encore mené au score cette saison. Quand il faut courir après le score, c’est forcément plus difficile de gagner.